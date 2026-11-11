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Professora de Harvard realiza masterclass sobre esporte e mídia em São Paulo

Imersão promovida pelo Sport Insider ocorre nos dias 3 e 4 no Insper

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 18:12
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Grupo de participantes em auditório celebra o lançamento Anita; ao centro, pessoa segura camiseta amarela com o número 10.
Anita Elberse retorna ao Brasil para ministrar a 2ª edição do Masterclass promovido pelo Sport Insider (Foto: Divulgação)

Anita Elberse, professora titular da Harvard Business School e especialista em negócios do esporte, da mídia e do entretenimento, retorna ao Brasil para ministrar a 2ª edição do Masterclass promovido pelo Sport Insider. O evento presencial acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro de 2026, no Insper, em São Paulo.

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A primeira edição do programa reuniu mais de 100 lideranças e executivos de empresas e clubes como Roc Nation Sports, XP, WSL, Globo, ESPN, KondZilla, Allianz Parque, Flamengo, São Paulo e Fluminense. O novo encontro manterá o formato de sala em anfiteatro, visando aproximar o público de debatedores, composto por executivos, investidores, atletas e formadores de opinião.

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As aulas aplicam o método de estudo de caso de Harvard, exigindo leitura prévia dos alunos e condução em inglês, com tradução simultânea disponível. Entre os temas e histórias selecionados por Elberse para a imersão estão o mercado de games com a Take-Two, a marca pessoal de David Beckham, as transformações do streaming com a Netflix, a estrutura digital da Kings League e o reposicionamento de mercado da Fórmula 1. Além da programação acadêmica, a experiência conta com encontros de networking em petit comité e entrega de certificado aos participantes.

Público em auditório com palestrante no palco, durante o Evento Anita.
Anita Elberse fará evento em São Paulo (Foto: Divulgação)

Bastidores, depoimento e serviço do evento

A relevância do método de ensino da acadêmica foi destacada pela organização do evento:

— Participei da primeira edição, em 2024, e saí do Insper impressionado. Nunca vi uma acadêmica com tanto acesso aos bastidores: a Anita é mais repórter do que a maioria dos jornalistas que conheci. Ela não ensina como um professor convencional, ela rege mais de 100 pessoas de alto nível rumo às conclusões. Aquela aula me tirou da inércia e acabou me trazendo para o Sport Insider. É uma honra poder anunciar que Anita voltará a São Paulo para uma nova masterclass, promovida pelo nosso time. Eu não perderia esta nova edição por nada — afirma Rodrigo Capelo, sócio do Sport Insider.

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