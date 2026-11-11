Lesão de titular do Palmeiras preocupa torcedores: 'Se preparem'

Após a partida contra o Vasco, realizada no último domingo (8) pela semifinal da Copa do Brasil, a confirmação da lesão de um jogador titular do Palmeiras gerou preocupação entre os torcedores nas redes sociais. O zagueiro Murilo passou por exames médicos que detectaram um problema muscular na coxa esquerda. O clube, no entanto, não divulgou o tempo estimado para a sua recuperação.

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Veja alguns comentários:

Murilo teve lesão na coxa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Mais detalhes da lesão de Murilo

O zagueiro Murilo passou por exames após a partida contra o Vasco, no último domingo (8), e teve constatada uma lesão na coxa esquerda. O defensor já iniciou o tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance, mas o clube não divulga prazo de retorno de lesionados.

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A equipe se reapresentou na manhã desta quarta-feira (11), na Academia de Futebol, depois de garantir a classificação para a final da Copa do Brasil nos pênaltis. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, na quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

A atividade foi marcada por oito ausências. Seis jogadores estão com suas seleções: Piquerez, no Uruguai; Jhon Arias, na Colômbia; Gustavo Gómez e Mauricio, no Paraguai; além de Flaco López e Giay, convocados pela Argentina. O goleiro Kauan Lima e o atacante Erick Belé, do Sub-20, também seguem com a Seleção Brasileira da categoria. Sob o comando de Abel Ferreira, o elenco realizou trabalhos técnicos com ênfase em ultrapassagens, cruzamentos e finalizações, além de enfrentamentos de sete contra sete em campo reduzido.