O contrato de Arturo Vidal com o Flamengo era vigente até dezembro de 2023 e por isso estava livre para assinar pré-contrato com outro clube. Insatisfeito, porém, o chileno compareceu no CT Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira (10) acompanhado do empresário Fernando Felicevich para assinar rescisão antecipada e facilitar o desfecho com o Athletico.