Torcedores do Botafogo criticam John: ‘Adora entregar para o Palmeiras’

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 23:10 • Rio de Janeiro (RJ)

No jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Engenhão, o Botafogo cedeu o empate para o Palmeiras, ainda no primeiro tempo. Maurício marcou para o Verdão, aos 32 minutos da primeira etapa. O gol se originou, após uma saída de bola errada do goleiro John.

A falha de John, tanto na saída de bola, quanto no gesto técnico na hora da defesa, foram muito criticadas nas redes sociais, pela torcida do Botafogo. Veja alguns comentários dos torcedores alvinegros no X:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus.

PALMEIRAS (Técnico: Mano Menezes)

Weverton; Gómez, Murilo e Vitor Reis; Rocha, Aníbal Moreno, Maurício, Raphael Veiga e Vanderlan; Rony e Flaco López.