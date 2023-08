O Fortaleza se aproveitou da lei do ex para vencer o Internacional por 1 a 0 na tarde deste sábado (19), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota para equipe de Vojvoda ampliou o jejum do Colorado no torneio e ligou um alerta para o desempenho do técnico Eduardo Coudet.