Alejandro Ivan Fresena Umpierrez é um dos torcedores do Argentino Juniors detido no Maracanã por racismo, na noite de terça-feira (8), na partida entre Fluminense e o clube argentino. Em 2020, Alejandro teve seus momentos de fama quando foi flagrado em uma rebelião no presídio Villa Devoto, em Buenos Aires.