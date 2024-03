Titular do tetra terá apartamento leiloado por dívidas de condomínio no Rio; entenda

Tetracampeão do mundo terá apartamento leiloado por dívidas (FOTO: REPRODUÇÃO/INTERNET)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/03/2024 - 21:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-atacante Bebeto, tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, terá um apartamento leiloado no Rio de Janeiro. De acordo com o "Gshow", o ex-jogador e a mulher, Denise Andrade Gama de Oliveira, somam dívidas com um condomínio na Barra da Tijuca.

O leilão do apartamento ocorre na próxima segunda-feira, 1º de abril. O processo corre na Justiça desde 2020, na 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, e tem valor de R$ 504.262,02. Os números são referentes a taxas de condomínio, IPTU e taxa de incêndio, com multas e juros.

O lance inicial do apartamento é de R$ 1,6 milhão. Campeão do mundo com o Brasil, Bebeto também somou passagens vitoriosas por Flamengo, Vasco, Botafogo e Vitória. Fora do país, o ex-atacante defendeu Deportivo La Coruña, Sevilla, Kashima Antlers e Al-Ittihad.