Bahia x América-MG: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

Bahia e América Mineiro se enfrentam neste domingo (6), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. As equipes estão ameaçadas na tabela, ocupando a 17ª e 19ª posição, respectivamente, separadas por cinco pontos no momento.

No último encontro entre as duas equipes, houve um empate sem gols no Independência. O Bahia não vence o América desde 2018.

As duas equipes estão em uma situação delicada na tabela. O Bahia vem de um empate contra o São Paulo no Morumbi. Embora o resultado possa ser considerado bom dadas as circunstâncias, a situação do Tricolor impede qualquer tipo de comemoração.