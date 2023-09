Os 100 primeiros torcedores que forem doar sangue no Hemorio no próximo domingo, dia 17 de setembro, serão contemplados com ingresso para decisão entre Flamengo e São Paulo, pela Copa do Brasil, no Maracanã. A campanha é uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e a Suderj, que doará as entradas aos rubro-negros e tricolores.