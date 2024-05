SBT registra maior audiência do ano com jogo da Sul-Americana e alcança liderança

Cleber Machado, Mauro Beting e Nadine Basttos comandaram a transmissão (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 12:38 • São Paulo (SP)

O SBT liderou a audiência na TV aberta com a transmissão com exclusividade no segmento do jogo entre Corinthians e Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, na noite de terça-feira (14), e registrou o melhor desempenho dentre os 15 jogos exibidos pela emissora em 2024.

Na faixa das 22h59 às 23h20, a atração ocupou o topo do ranking geral das audiências e liderou com 11,7 pontos de média contra 10,5 da emissora segunda colocada. A emissora terceira colocada ficou com 3,8 de média.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na média geral, das 21h30 às 23h20, o SBT marcou 10,5 pontos de média, 17,9% de share e 12 pontos de pico na Grande São Paulo - o melhor desempenho entre os 15 jogos exibidos pela emissora no ano.

Na mesma faixa horária, a emissora terceira colocada ficou com 4,6 pontos de média com duas novelas e um reality show, totalizando 128% de vantagem para o SBT. Os dados são da Kantar IBOPE Media.

A partida, vencida pelo Corinthians por 4 a 0, teve narração de Cleber Machado, comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de André Galvão e Álvaro Loureiro direto da Neo Química Arena.