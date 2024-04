Roger Flores aponta carência no elenco do Fluminense: ‘Tem que ir ao mercado urgente’

Roger Flores afirmou que o Fluminense precisa contratar um zagueiro (Foto: Reprodução/Sportv)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 22:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador do Fluminense, Roger Flores comentou o jogo entre o Tricolor e o Alianza Lima-PER, na Libertadores, nesta quarta-feira (3). Minutos após o gol do time peruano, o comentarista apontou uma carência de zagueiros no elenco da equipe do técnico Fernando Diniz.

- O Fluminense precisa urgentemente ir ao mercado e buscar um zagueiro. Eu acho esse Fluminense enfraquecido em relação ao do ano passado, unicamente e exclusivamente por causa do Nino. O Fluminense não achou, não buscou e ele faz uma diferença danada - opinou Roger, na Globo.

Campeão da Libertadores com o Fluminense, Nino foi negociado com o Zenit-RUS. O clube contratou Antônio Carlos, ex-Orlando City, para a posição. Além do recém-chegado, Fernando Diniz conta com os zagueiros Manoel, David Braz, Marlon e Felipe Melo no elenco.