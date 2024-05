Rizek aponta ‘única saída’ para uso do VAR no Brasil: ‘Abrimos a porta do inferno’

André Rizek falou sobre a atuação do VAR no Brasil (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 18:36 • São Paulo (SP)

O jornalista André Rizek, da Globo, falou sobre a situação do árbitro de vídeo no Brasil. O apresentador citou a votação na Inglaterra para dar um possível fim ao VAR no país e comparou com o Brasil. Para o apresentador, por aqui, a ferramenta deveria voltar à "ideia original" de mínima interferência.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A ideia original do VAR era ótima, corrigir erros claros cometidos pela arbitragem no campo, como o gol de mão do Maradona em 1986. A mínima interferência pelo máximo benefício. No entanto, mudamos a orientação para buscar a melhor visão do árbitro. Abrimos a porta do inferno. A visão do árbitro pode ser qualquer coisa - começou o jornalista, em vídeo no "ge".

- No jogo entre Sport e Atlético-MG, o Paulinho fez um golaço. O VAR voltou até o início da jogada e enxergou uma falta. O VAR não pode ser para lances de "eu acho que foi falta". Na Europa, dificilmente aquilo seria falta. Quando o VAR age assim, mais deixa dúvida que certeza. Só vejo uma saída, voltar à ideia original. Do jeito que está hoje, é a máxima interferência com o mínimo benefício - completou.

➡️Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

Na Inglaterra, em iniciativa liderada pelo Wolverhampton, os 20 clubes da Premier League irão decidir em uma assembleia geral, marcada para o dia 6 de junho, sobre abolir o uso do VAR nas partidas. Para que o VAR deixe de atuar no país, basta que 14 dos 20, se posicionem contra a continuidade da tecnologia, que atua na primeira divisão inglesa desde 2019.