Renata Ruel dá veredito sobre pênalti marcado em Botafogo x Junior Barranquilla; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 19:52 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo saiu atrás no placar contra o Junior Barranquila-COL na estreia pela Libertadores, nesta quarta-feira (3). O primeiro gol do time colombiano foi marcado de pênalti, que causou polêmica na partida. A comentarista de arbitragem Renata Ruel, da ESPN, analisou a decisão do juiz no Nilton Santos.

- O braço está mais junto ao corpo. Eu não vejo nesse braço uma posição antinatural, não é aquela posição de ampliar o espaço corporal. Não vejo uma ação de bloqueio. É algo muito questionável. Hoje a arbitragem nem analisa se o movimento do corpo é natural ou não, só veem se o braço estava afastado, viram que estava um pouco e marcaram o pênalti - comentou.

O pênalti originou o primeiro gol do Junior Barranquilla, que ainda marcou outros dois no primeiro tempo. Bacca (2) e Fuentes marcaram balançaram as redes. O Botafogo diminuiu no fim de primeira etapa, com Hugo. O Alvinegro está no Grupo D do torneio e ainda enfrenta LDU-EQU e Universitario-PER na fase de grupos.