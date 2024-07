PM de Goiás abre inquérito sobre caso de agente que atirou em goleiro com bala de borracha

Policial disparou contra goleiro após jogo da segunda divisão do Campeonato Goiano (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 11:08 • Rio de Janeiro (RJ)

A Corregedoria da Polícia Militar de Goiás vai investigar o caso do agente que disparou um tiro de bala de borracha contra o goleiro Ramon Souza após o jogo entre Grêmio Anápolis e Centro Oeste, na noite de quarta-feira (10), pela segunda divisão do Campeonato Goiano. Houve uma confusão no gramado do estádio Jonas Duartes, em Anápolis, e o PM da Companhia de Policiamento Especializado acabou atirando no atleta do Grêmio Anápolis.

A corporação determinou a abertura de Inquérito Policial Militar (IPM) e informou que o tiro foi feito com munição de elastômero, conhecida como "bala de borracha", armamento menos letal.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A Polícia Militar de Goiás reafirma seu compromisso com o cumprimento da lei e reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros - diz a nota.

O Grêmio Anápolis emitiu comunicado repudiando o acontecimento. O clube classificou o caso de "lamentável, ridículo e revoltante". Segundo a nota, o goleiro foi atendido em campo pelo médico Diego Bento, que realizou os primeiros socorros dentro da UTI móvel.