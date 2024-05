PF investiga Romário e Marcos Braz por suposto esquema de corrupção

Romário é citado por delator em suposto esquema de desvio de dinheiro (Foto: Reprodução/SporTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 13:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O senador Romário (PL-RJ) está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal por envolvimento em suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. O caso também envolve Marcos Braz (PL), vereador do Rio e vice-presidente de futebol do Flamengo. As acusações têm como base delação premiada. A informação é do jornalista Ruben Berta, do UOL.

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu um inquérito no início deste mês para investigar o caso. Há indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O inquérito está sob sigilo e tem relatoria do ministro Kassio Nunes Marques.

O autor da delação premiada é o empresário Marcus Vinícius Azevedo da Silva, que chegou a ser preso em 2019 acusado de participar do desvio de recursos de projetos sociais do governo e da Prefeitura do Rio. Ele assinou, no ano seguinte, acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR), que está sob sigilo. Em seguida, Marcus Vinícius passou a responder ao processo em liberdade.

Segundo o delator, Braz era o responsável pelo recolhimento de valores desviados no esquema que envolveu uma ONG para "favorecimento ilícito de Romário".

O delator afirmou que os pagamentos ocorreram durante o período em que Braz esteve no comando da Secretaria Municipal de Esportes do Rio, cargo para o qual foi indicado por Romário e onde permaneceu entre janeiro de 2015 e março de 2016.

O MPF pediu informações à Prefeitura do Rio sobre contratos assinados por Braz com o Centro Brasileiro de Ações Sociais para Cidadania (Cebrac), no valor total de R$ 13 milhões, para a gestão de vilas olímpicas (espaços para prática de esportes).

De acordo como delator, o dinheiro desviado veio da ONG, que recebeu recursos por meio de contratos com a Secretaria de Esportes. Os desvios teriam sido feitos a partir do pagamento de valores superiores aos serviços efetivamente prestados.

O que dizem Romário e Braz

Romário disse ao UOL, por meio de nota de sua assessoria de imprensa, que a delação "possui narrativa vaga e imprecisa".

- O senador Romário não responde pelas ações do secretário [Braz] no exercício de suas funções. Ele reafirma sua confiança na Justiça e no inquestionável arquivamento da investigação - afirma a nota.

A reportagem do UOL informou que não teve acesso a provas apresentadas por Marcus Vinícius - que estão sob sigilo e em apuração da PF e do MPF. O portal procurou a defesa do delator, que não quis se pronunciar.

Ainda segundo o UOL, Marcos Braz se mostrou surpreso com a investigação e disse que não iria se manifestar.