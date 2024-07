Olimpíadas: CazéTV bate recorde de audiência com bronze do Brasil na ginástica

Rebeca Andrade liderou bronze do Brasil na etapa por equipes (Foto: Lionel Bonaventure/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 20:36 • Rio de Janeiro

A CazéTV teve mais motivos para comemorar nesta terça-feira (30) do que a medalha de bronze do Brasil na Ginástica Olímpica na modalidade por equipes. Afinal, o canal quebrou um recorde importante com a transmissão dos Jogos Olímpicos e atingiu o maior pico de audiência da competição até o momento. A informação é do colunista Allan Simon, do "UOL".

O feito alcançado pela equipe brasileira proporcionou um pico de 1,8 milhão de aparelhos conectados de forma simultânea no canal, que exibe de forma gratuita os Jogos Olímpicos no Youtube. Além da CazéTV, a competição também é transmitida pela Globo, SporTV e Globoplay.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

A conquista inédita para o Brasil na Ginástica Olímpica veio através da equipe formada por Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. O pódio de equipes foi composto pela Itália, que também conquistou uma medalha inédita no segundo lugar, e pelos Estados Unidos, que levaram o ouro.

Na próxima quarta-feira (31), a Ginástica Olímpica passa para a fase final da disputa individual geral masculino. Enquanto isso, as medalhistas voltam ao ginásio de competição, em Paris, na próxima quinta-feira (01).