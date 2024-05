Neymar e Cristiano Ronaldo conversam em evento de boxe, e brasileiro erra previsão; assista

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 22:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Craques do campeonato saudita, Cristiano Ronaldo e Neymar se encontraram em um evento de boxe no país. Os jogadores conversaram durante alguns segundos e se abraçaram no local. Após o bate-papo com o português, o brasileiro palpitou na vitória de Tyson Fury contra Oleksander Usyk, mas o lutador britânico foi derrotado. Assista no vídeo acima:

Neymar e Cristiano Ronaldo em evento de boxe na Arábia Saudita (Foto: Reprodução)