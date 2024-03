Neto detona Pedro Raul por harmonização facial: ‘Faz gol’

Neto criticou Pedro Raul por procedimento estético (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 15:24 • São Paulo (SP)

O Craque Neto, apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, criticou nesta quarta-feira (20) o atacante Pedro Raul, do Corinthians, por ter feito harmonização facial pela segunda vez. Neto comparou o procedimento com os dois gols marcados pelo jogador na temporada e lembrou a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista.

- Pedro Raul, você tem dois gols. Você quer fazer harmonização facial? Você não é o gato? Você não é o bonitão? Mostra primeiro os gols. Parabéns para as médicas que fizeram. Está tudo certo. É permuta. Você tem direito de fazer. Não estou dizendo que você não tem. Mas o Corinthians numa fase desgraçada, e agora você quer fazer permuta de harmonização? Faz gol - afirmou.

Pedro Raul havia passado por um tratamento estético há quase dois anos, e agora fez manutenção das aplicações de toxina botulínica. O jogador tem contrato com o Timão até o fim de 2027. O Corinthians pagará US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) para ter 100% dos direitos econômicos do atacante em quatro parcelas, duas em 2024 e duas em 2025.