Messi é o jogador com mais títulos na história do futebol, com 41, e conquistou a Copa do Mundo no Qatar em 2022, considerada por muitos como a principal conquista de sua carreira. Após 19 anos no futebol europeu, o craque argentino optou por um novo desafia na próxima temporada e acertou com o Inter Miami, que disputa a MLS (Major League Soccer).