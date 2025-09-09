Mauro Cezar reage a petição do Flamengo à ONU
Clube busca reconhecimento da torcida como uma nação
O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (9), uma campanha para que a ONU (Organização das Nações Unidas) reconheça a torcida do clube como uma Nação. Ao tratar da iniciativa da diretoria Rubro-Negra, o jornalista Mauro Cezar Pereira evitou se aprofundar no tema.
Durante a programação da rádio "Jovem Pan", o comentarista afirmou que existe assuntos mais importantes para o clube no momento. Ele deu de exemplo os próximos confrontos contra Juventude, pelo Brasileirão, e Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores.
- É um factoide. É algo sem relevância. Não merece minha atenção. Não vou falar sobre esse tipo de coisa. É bobagem. É uma ação para chamar atenção, não tem relevância. Amanhã, se a ONU aceitar, será algo simbólico e tal, mas o que interessa ao Flamengo é o jogo contra o Juventude (pelo Brasileirão) e depois contra o Estudiantes (pela Libertadores) - disse o comunicador.
➡️ Petição do Flamengo à ONU ultrapassa 100 mil assinaturas de torcedores rubro-negros
Próximos jogos do Flamengo
Após o fim da Data Fifa, que se encerra nesta terça-feira (9), o Flamengo enfrenta o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.
Posteriomente, a equipe de Filipe Luís direciona o foco para a disputa da Copa Libertadores. O Rubro-Negro encara o Estudiantes, da Argentina, pelo primeiro confronto das quartas de final, na quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
Petição
A iniciativa da diretoria do Flamengo foi abraçada pela torcida, que demonstrou força com a campanha histórica do clube carioca. Sete horas depois do anúncio oficial pelo reconhecimento da primeira “Nação simbólico-cultural”, o Rubro-Negro recolheu 100 mil assinaturas.
O Flamengo afirma que a ideia de ter sua torcida como a primeira nação simbólico-cultural é para representar a força cultural, social e emocional do clube dentro e fora do Brasil. Por mais que o reconhecimento por parte da ONU tenha caráter simbólico, a equipe acredita que seria uma validação internacional sobre seus torcedores.
