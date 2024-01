O influenciador baiano teve um encontro com o pequeno Gui, ilustre torcedor do Vasco, que viralizou na internet com sua história de superação em 2023. Durante o encontro, Luva de Pedreiro fez uma ligação de vídeo com Cristiano Ronaldo Júnior, filho do craque português. O pequeno vascaíno ficou muito feliz em falar com Cris e fez questão de mencionar ser fã dele e do pai.