Israel da Silva Carvalho, lutador de artes marciais, foi preciso em flagrante na noite de terça-feira (3), na Zona Sul do Rio, acusado de extorquir dinheiro de um idoso com quem se relacionava há quatro anos. A vítima, de 62 anos, procurou a 14ª DP, no Leblon, após ser ameaçada de morte caso não arcasse com uma quantia de R$ 500 mil para que o ex-companheiro deixasse o apartamento do casal.