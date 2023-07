Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, relator do caso, afirmou que a situação "atingiu a honra" de Sidão e disse que a Globo poderia impedir a "humilhação a que foi exposto o autor (Sidão) com a entrega do irônico troféu". Após a derrota, a Globo ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.