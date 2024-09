Jornalistas discordam sobre gol do Juventude contra Corinthians

SP - SAO PAULO - 20/08/2024 - COPA SUL-AMERICANA 2024, CORINTHIANS X BRAGANTINO - Hugo Souza goleiro do Corinthians durante partida contra o Bragantino no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Copa Sul-Americana 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 22:49 • Rio de Janeiro

Em partida cercada por polêmicas de arbitragem, jornalistas esportivos discordaram da marcação do gol de empate do Juventude contra o Corinthinas no primeiro tempo do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O lance gerou debate entre jornalistas na rede social Threads.

No minuto 31 do primeiro tempo, o goleiro Hugo Souza cometeu um erro em uma disputa de bola envolvendo Lucas Barbosa, do Juventude, e Matheus Bidu, do Corinthians, na área do time anfitrião. O atacante do Juventude, ao tentar finalizar, acabou atingindo o goleiro do Corinthians. A falta foi marcada após o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães consultar o VAR.

O gol que inaugurou o placar do time visitante também envolveu polêmica de arbitragem e o goleiro do Timão. Em cruzamento fechado de Alan Ruschel, Hugo Souza, novamente, sai do gol de forma equivocada, se choca com Zé Marcos e a bola entra para o fundo das redes. Após revisão no vídeo, desta vez, o gol foi válido.

