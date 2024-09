Jornalistas detonam medalhão do São Paulo após eliminação: ‘Partida constrangedora’

São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 23:49 • São Paulo (SP)

O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil ao ficar só no 0 a 0 com o Atlético-MG, na Arena MRV, nesta quinta-feira (12). No primeiro jogo, o Galo havia vencido por 1 a 0. Nas redes sociais, jornalistas não perdoaram o desempenho do atacante Luciano, que não vive boa fase pela equipe de Luis Zubeldía.

Na temporada, Luciano soma 46 jogos, com 14 gols marcados e uma assistência. Nas últimas 15 partidas, o jogador balançou as redes apenas duas vezes, somou nove cartões amarelos e um vermelho. Desde 2020 no clube, o jogador conquistou Copa do Brasil, Paulistão e Supercopa do Brasil.

Veja os comentários dos jornalistas nas redes sociais: