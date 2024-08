Jornalista da Globo revela bastidores da ‘treta’ entre Galvão e Renato Maurício Prado

Renato Maurício Prado e Galvão Bueno discutiram ao vivo em programa há 12 anos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 05:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Há cerca de 12 anos, uma cena marcou a transmissão do extinto "Bem, Amigos", do Sportv. Durante o programa, que ocorreu em meio à Olimpíada de Londres, Galvão Bueno e Renato Maurício Prado tiveram um desentendimento, que se estende até hoje. Presente no dia, a jornalista Joanna de Assis, da Globo, relembrou o ocorrido em papo no "Charla Podcast".

- Eu estava naquele dia, eu vi o que aconteceu. Aquela conversa que deixa o Galvão Bueno p*** ela existiu mesmo. Mas não era para causar aquela polêmica. O convidado era o Marcus Vinicius, da seleção de vôlei, então tinha um sentido ali. Tinham ganhado a prata, mas tinham algumas seleções que estavam faltando naquela Olimpíada - começou.

- O Renato quis fazer uma brincadeira com isso no ar e eu acho que pegou o Galvão desprevenido. Eu também não sei como eu reagiria, é muito rápido para processar. Era um papo normal, que o Renato queria brincar, e o Galvão não gostou. O Nalbert até brinca, mas depois vê que o Galvão ficou bravo, aí ficou quieto - completou a jornalista.

➡️ Renato Maurício Prado recusa convite para documentário de Galvão: ‘Quer posar de bom moço’

Relembre o ocorrido

Naquele dia em 2012, o "Bem, Amigos" recebeu Marcus Vinicius, medalhista de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984. Antes do programa começar, Renato e Galvão teriam conversado sobre a conquista do Brasil na modalidade, onde o narrador teria afirmado que a equipe só ganhou a prata por conta do boicote da União Soviética naquela Olimpíada.

Em tom de brincadeira, Renato trouxe o papo para o programa ao vivo e Galvão se irritou, elevando o tom: "É uma coisa que você não pode dizer. Tem milhões de pessoas assistindo. No seu tom, você foi extremamente deselegante. Eu nunca disse isso". O comentarista rebateu: "Quem está sendo deselegante é você. Foi uma brincadeira".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

'Briga' se estende até hoje

No ano passado, Renato Maurício Prado foi convidado para participar do documentário "Olha o que ele fez", que conta a carreira e a vida de Galvão Bueno. O comentarista, no entanto, recusou o convite: "Se quisesse fazer as pazes mesmo, que me procurasse pessoalmente antes. Não através de produtores, para posar de bom moço no documentário"