Empate no jogo de ida deixou confronto aberto

Fluminense x Argentinos Juniors: odds, estatísticas e informações do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

(Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Focados na classificação, Fluminense e Argentinos Juniors se enfrentam, na noite desta terça-feira (8), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Com o empate no primeiro jogo, as equipes agora precisam de uma vitória simples para qualquer um dos lados para sacramentar a classificação.

Estatísticas

Este será o sexto encontro entre Fluminense e o Argentinos Juniors. Até o momento, duas vitórias dos hermanos, três empates e uma vitória do Fluminense.

Na última partida, disputada na semana passada, o placar terminou empatado em um jogo marcado por expulsões e pela lesão de Luciano Sanchez.

(FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

Dica de aposta recomendada

Momento das equipes

No Brasileirão, o Fluminense vem de vitória por 2 a 1 contra o Palmeiras. Em um bom jogo, a torcida criou expectativas de que a vitória será tranquila no jogo desta terça-feira e que a equipe irá conquistar a classificação.

(FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

Do lado do Argentinos Juniors, o time ainda tenta se recuperar do baque após a lesão de Luciano Sanchez, mas a equipe está preparada para surpreender no Maracanã.

(LUIS ROBAYO / AFP)

Informações gerais da partida