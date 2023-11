- Gigantes são Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético-MG que ganhou recentemente, Grêmio, Fluminense que ganhou agora... O Botafogo não é mais do tamanho dessa turma. O Botafogo parou no tempo. A torcida está cada vez menor. A história do clube é linda, riquíssima, maravilhosa, mas isso está muito lá atrás - encerrou.