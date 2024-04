Jogador alega ter vivido affair com Viviane Araújo enquanto atriz era casada com Belo

Belo e Viviane Araújo terminaram relacionamento em 2007 (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dez dias após Belo e Gracyanne Barbosa colocarem ponto final no casamento, o nome do cantor voltou à tona após situação envolvendo o jogador Radamés Furlan, de 38 anos. Segundo o jornal "Metrópoles", o atleta teria se relacionado com Viviane Araújo enquanto a atriz ainda era esposa do artista.

Quando Belo e Gracyanne Barbosa assumiram relacionamento, a musa fitness foi apontada como amante do cantor enquanto o artista ainda estava com Viviane Araújo. Contudo, segundo Radamés, ele e a atriz já mantinham um relacionamento no período em que a rainha de bateria era casada com Belo.

- Eu sempre quis falar, mas não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade. Não sei se ela traiu (o Belo) com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar. Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso - disse Radamés.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Radamés e Viviane teriam se conhecido no fim de 2005 e passaram a se envolver pouco tempo depois. O relacionamento da atriz com Belo, que começou em 1998, terminou em 2007. Logo depois, o jogador e a rainha de bateria assumiram namoro, que durou cerca de 10 anos. Atualmente, a artista é casada com o empresário Guilherme Militão.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Hoje, Radamés é casado com a judoca Caroline Furlan. Revelado pelo Fluminense, o meia defendeu Juventude, Náutico, Al Jazira-EAU, Botafogo-SP, Volta Redonda, Boa Esporte, Icasa, Vila Nova e Paysandu. O último clube do jogador foi o Brasiliense, em 2023, ano em que o atleta também participou do reality show "A Fazenda".