Interação de Daronco com torcedor do Flamengo viraliza: 'Resenha'

O árbitro Anderson Daronco foi até a Amazônia para apitar a final da Copa Floresta, tradicional torneio amador, e protagonizou uma interação com o torcedor do Flamengo, que viralizou nas redes sociais. Os registros da aventura foram registrados em um vídeo publicado por Cartoloco, no Youtube.

Durante 20 minutos, o youtuber registrou a viagem e atuação do árbitro na decisão do torneio. As imagens relatam o contato de Daronco com o público, as dificuldades de acesso a região, com uma viagem de barco de mais de 12 horas.

Mas além disso tudo, um momento específico do vídeo viralizou nas redes sociais. Trata-se de uma interação de Daronco com um jogador do Uatumã, que é torcedor do Flamengo, na entrada de campo. Com os times enfileirados, o atleta realizou uma cobrança para o árbitro referente ao clássico dos milões, entre o Rubro-Negro e o Vasco.

- Você rouba muito para o Vasco. Não rouba nada para o Flamengo - disse o atleta.

- Qual o número dele? 17? Tá fu*** - respondeu Daronco, de forma carismática.

Daronco apita final da Copa Floresta

Em capo, a decisão do torneio amador foi protagonizada pelos times Uatumã e Fonte Boa. Nos 90 minutos da final as equipes empataram em 1 a 1, resultado que levou a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, a equipe Fonte Boa foi superior e conseguiu vencer a disputa por 5 a 4. Toda as ações de campo foram controladas por Anderson Daronco, árbitro principal da partida.

