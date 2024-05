Galvão relembra vez em que foi alvo de pegadinha de Ayrton Senna: ‘Ficou dando risada’

Galvão Bueno foi amigo pessoal de Ayrton Senna (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos maiores nomes do esporte brasileiro, Ayrton Senna nos deixou há 30 anos, em um acidente fatal na Fórmula 1, na Itália. Amigo pessoal do piloto, o narrador Galvão Bueno relembrou algumas brincadeiras com o atleta. O locutor citou vez em que mexeu no passaporte de Senna, que se vingou do jornalista com pegadinha no aeroporto.

- Eu e (Gerhard) Berger cortamos uma parte de um nu frontal de uma revista e colamos no passaporte dele. Aí o Ayrton desceu na imigração da Argentina e entregou aquele passaporte. Só que isso me rendeu uma vingança sem tamanho, ele me jurou - relembrou Galvão durante o programa "Que História é essa, Porchat?".

- Nós estávamos nos Estados Unidos e ele colocou cadeados no cós da minha calça. Aí fui passar no detector de metais e apitou tudo. O Senna vira para o americano: "Não deixa ele embarcar, que ele é maluco". Levantaram minha camisa e viram três cadeados pendurados. Fui parar em uma sala, quase não embarquei. E ele dando risada do lado de fora, com as chaves - completou.

Ayrton Senna foi um dos principais pilotos da história do automobilismo, com 41 vitórias e três títulos. O brasileiro também somou 80 pódios e 65 pole positions na carreira, na qual defendeu Toleman, Lotus, McLaren e Williams. O atleta morreu ao se chocar contra um muro de concreto no GP de Ímola, no dia 1 de maio de 1994.