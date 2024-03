Ex-Palmeiras critica decisão de Abel Ferreira em derrota para o Santos na final

Marcos Assunção criticou decisão de Abel Ferreira contra o Santos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 19:54 • Santos (SP)

O Santos venceu o Palmeiras no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, neste domingo (31), por 1 a 0. Comentarista da "CazéTV" na decisão, o ex-jogador alviverde Marcos Assunção criticou a decisão de Abel Ferreira no posicionamento do meia Raphael Veiga no clássico.

- O Raphael Veiga teve que marcar o lateral e essa função não é dele. A função do Veiga é armar as jogadas, chegar na frente, chutar… Ele se desgasta muito marcando o lateral, indo no fundo atrás do Chermont. E quando a bola chega nele, ele já está cansado. Tem que jogar mais solto - criticou.

Abel Ferreira fez algumas alterações no segundo tempo, Raphael Veiga passou a jogar mais pelo meio, e o Palmeiras melhorou em campo. No entanto, o placar seguiu 1 a 0 até o fim. Otero foi o autor do gol do Santos, que leva a vantagem para o segundo jogo, no Allianz Parque.