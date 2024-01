O Vasco da Gama é o segundo colocado do Campeonato Carioca, com duas vitórias, sobre Madureira e Boavista, e um empate, com o Sampaio Corrêa. No próximo final de semana, o Cruzmaltino tem clássico contra o Flamengo, no Maracanã, mas antes encara o Nova Iguaçu, na quarta-feira (31).