Euriquinho alerta: ‘Vasco vai acabar em dois anos se não houver mudança’

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 16:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Euriquinho, filho do ex-presidente do Vasco Eurico Miranda, disse no programa "Domingol com Benja", da CNN, que se o clube não tiver uma mudança radical, vai acabar daqui a dois anos. No sábado (27), o Vasco foi goleado por 4 a 0 pelo Criciúma, em São Januário, e o técnico Ramón Díaz deixou o cargo.

- No máximo daqui a dois anos estaremos discutindo os motivos que fizeram o Vasco acabar. O Vasco está com prazo de validade. O Vasco vai acabar, se não tiver uma mudança radical. Pode anotar. O que se sabe nos bastidores, o que foi feito nesse contrato, a maneira com o Vasco foi vendido. As consequências da irresponsabilidade de quem fez, elas são seríssimas e as pessoas ainda não tomaram a dimensão - afirmou.

Segundo Euriquinho, os aportes financeiros vão acabar no ano que vem e o clube corre risco de ir à falência.

- O Vasco teve aportes financeiros nos últimos dois anos, e no ano que vem acabam os aportes. Se com esses aportes o Vasco está apresentando isso o que a gente está vendo, tem passado essas vergonhas, imagina quando o dinheiro acabar. O dinheiro vai acabar, e não foram solucionados os problemas das dívidas, de recuperação judicial. No final, quem pede recuperação judicial e não cumpre, vai à falência. O Vasco vai falir em dois anos se não tiver uma mudança radical - alertou.