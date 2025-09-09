EA NHL 26: Com boa gameplay, jogo de hóquei é recpetivo com novos jogadores

O EA NHL 26 foi lançado de forma antecipada na última sexta-feira (5). O lançamento da maior franquia de jogos de hóquei no gelo chega a mais uma edição, que é divertido e acessível mesmo com quem não entende as regras do esporte e que quer aprender. A EA Sports disponibilizou o jogo de forma antecipada ao Lance!, que traz a análise do jogo abaixo.

continua após a publicidade

➡️NFL Madden 26: EA Sports acerta na evolução do antecessor e segue em crescimento

Análise do NHL 26:

Jogabilidade

No game, mesmo com pouco conhecimento dos antecessores, é perceptível sentir uma jogabilidade flúida e bem responsiva, principalmente nas mudanças de direção. Na defesa, um pouco de confusão na hora de conseguir evitar o gol (talvez seja problema de quem estava jogando), mas ainda sim, com mecânicas que funcionam.

Acessibilidade

Mesmo com um esporte muito nichado no Brasil, o jogo oferece opções para quem não conhece nada de hóquei ou que nunca jogou os últimos jogos da franquia. Ao escolher essa opção, durante as partidas, um "treinador" é ativado e que dá dicas de qual botão pressionar para realizar a melhor jogada e aprender como jogar o básico do hóquei.

continua após a publicidade

Infelizmente, assim como o NFL Madden, o game não tem tradução para português e também não há servidor do jogo no Brasil, o que dificulta muito jogar os modos online, por ter um delay muito grande na hora de executar as jogadas.

Vale a pena?

Mesmo sem proximidade do esporte com o país, é um excelente jogo para quem quer conhecer mais sobre o hóquei no gelo. Após anos com críticas em jogos de esportes, a EA volta a se reerguer e apostar no que dava certo antes, principalmente no Madden/College Football e no F1. Agora é esperar que a empresa também faça o mesmo no EAFC 26.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mais detalhes do jogo

Modo carreira de jogador com história antes de jogar na NHL

Modo carreira de treinador cru, com poucas cinemáticas e histórias

Opções de jogo para aproveitar apenas os Playoffs da NHL e Stanley Cup

Veja fotos e vídeos do EA NHL 26

Jogabilidade e Gráficos

Menu

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)

Modo carreira jogador

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)

Modo carreira treinador

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)