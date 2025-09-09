menu hamburguer
Fora de Campo

EA NHL 26: Com boa gameplay, jogo de hóquei é recpetivo com novos jogadores

Game foi lançado oficialmente na úlitma sexta-feira (5)

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
imagem cameraPartida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/09/2025
04:15
  • Matéria
O EA NHL 26 foi lançado de forma antecipada na última sexta-feira (5). O lançamento da maior franquia de jogos de hóquei no gelo chega a mais uma edição, que é divertido e acessível mesmo com quem não entende as regras do esporte e que quer aprender. A EA Sports disponibilizou o jogo de forma antecipada ao Lance!, que traz a análise do jogo abaixo.

➡️NFL Madden 26: EA Sports acerta na evolução do antecessor e segue em crescimento

Análise do NHL 26:

Jogabilidade

No game, mesmo com pouco conhecimento dos antecessores, é perceptível sentir uma jogabilidade flúida e bem responsiva, principalmente nas mudanças de direção. Na defesa, um pouco de confusão na hora de conseguir evitar o gol (talvez seja problema de quem estava jogando), mas ainda sim, com mecânicas que funcionam.

Acessibilidade

Mesmo com um esporte muito nichado no Brasil, o jogo oferece opções para quem não conhece nada de hóquei ou que nunca jogou os últimos jogos da franquia. Ao escolher essa opção, durante as partidas, um "treinador" é ativado e que dá dicas de qual botão pressionar para realizar a melhor jogada e aprender como jogar o básico do hóquei.

Infelizmente, assim como o NFL Madden, o game não tem tradução para português e também não há servidor do jogo no Brasil, o que dificulta muito jogar os modos online, por ter um delay muito grande na hora de executar as jogadas.

Vale a pena?

Mesmo sem proximidade do esporte com o país, é um excelente jogo para quem quer conhecer mais sobre o hóquei no gelo. Após anos com críticas em jogos de esportes, a EA volta a se reerguer e apostar no que dava certo antes, principalmente no Madden/College Football e no F1. Agora é esperar que a empresa também faça o mesmo no EAFC 26.

Mais detalhes do jogo

  • Modo carreira de jogador com história antes de jogar na NHL
  • Modo carreira de treinador cru, com poucas cinemáticas e histórias
  • Opções de jogo para aproveitar apenas os Playoffs da NHL e Stanley Cup

Veja fotos e vídeos do EA NHL 26

Jogabilidade e Gráficos

Menu

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)

Modo carreira jogador

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)

Modo carreira treinador

Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)
Partida do EA NHL 26 (Foto: Reprodução)

