EA NHL 26: Com boa gameplay, jogo de hóquei é recpetivo com novos jogadores
Game foi lançado oficialmente na úlitma sexta-feira (5)
O EA NHL 26 foi lançado de forma antecipada na última sexta-feira (5). O lançamento da maior franquia de jogos de hóquei no gelo chega a mais uma edição, que é divertido e acessível mesmo com quem não entende as regras do esporte e que quer aprender. A EA Sports disponibilizou o jogo de forma antecipada ao Lance!, que traz a análise do jogo abaixo.
Análise do NHL 26:
Jogabilidade
No game, mesmo com pouco conhecimento dos antecessores, é perceptível sentir uma jogabilidade flúida e bem responsiva, principalmente nas mudanças de direção. Na defesa, um pouco de confusão na hora de conseguir evitar o gol (talvez seja problema de quem estava jogando), mas ainda sim, com mecânicas que funcionam.
Acessibilidade
Mesmo com um esporte muito nichado no Brasil, o jogo oferece opções para quem não conhece nada de hóquei ou que nunca jogou os últimos jogos da franquia. Ao escolher essa opção, durante as partidas, um "treinador" é ativado e que dá dicas de qual botão pressionar para realizar a melhor jogada e aprender como jogar o básico do hóquei.
Infelizmente, assim como o NFL Madden, o game não tem tradução para português e também não há servidor do jogo no Brasil, o que dificulta muito jogar os modos online, por ter um delay muito grande na hora de executar as jogadas.
Vale a pena?
Mesmo sem proximidade do esporte com o país, é um excelente jogo para quem quer conhecer mais sobre o hóquei no gelo. Após anos com críticas em jogos de esportes, a EA volta a se reerguer e apostar no que dava certo antes, principalmente no Madden/College Football e no F1. Agora é esperar que a empresa também faça o mesmo no EAFC 26.
Mais detalhes do jogo
- Modo carreira de jogador com história antes de jogar na NHL
- Modo carreira de treinador cru, com poucas cinemáticas e histórias
- Opções de jogo para aproveitar apenas os Playoffs da NHL e Stanley Cup
