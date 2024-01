Dois indivíduos foram detidos sob suspeita de envolvimento na morte de Benjamin Kiplagat, o velocista queniano que participou de três edições dos Jogos Olímpicos e foi esfaqueado na véspera do Ano Novo, conforme anunciado pela polícia local nesta segunda-feira (1). Uma faca, possivelmente utilizada no momento do crime, foi encontrada com um dos suspeitos.