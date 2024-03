Daniel Alves não paga fiança no prazo e passará fim de semana na prisão

Daniel Alves precisa pagar fiança de 1 milhão de euros para deixar a prisão (Foto: Alberto Estévez / Pool/ AFP)







Publicada em 22/03/2024 - 11:19 • Barcelona (ESP)

Daniel Alves não pagou a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) até as 15h desta sexta-feira (22) no horário de Barcelona (11h de Brasília) e vai continuar preso durante o fim de semana, segundo os veículos espanhóis "RTVE", "COPE" e "El Periódico". A informação foi publicada pelo "ge".

O prazo para pagamento da fiança vence às 14h no horário local (10h de Brasília) de cada dia útil. A defesa de Daniel Alves pediu prorrogação em uma hora e foi atendida pelo Tribunal de Barcelona, mas não efetuou o pagamento a tempo. O brasileiro poderá deixar a prisão no próximo dia 25, se o pagamento for feito ainda nesta sexta ou até às 14h no horário local (10h de Brasília) da próxima segunda-feira.

Um banco não revelado se comprometeu a emprestar o dinheiro para Daniel Alves pagar a fiança, segundo o jornal catalão "La Vanguardia". A informação também foi veiculada pelo "ge". O ex-jogador, condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, teve o pedido de liberdade provisória aceito pela Justiça espanhola na quarta-feira (20). Ele poderá aguardar fora da prisão a sentença definitiva sob pagamento da fiança.

A defesa de Daniel Alves vem negociando o empréstimo desde antes da decisão da liberdade provisória, mas recebeu a negativa de bancos por questão de reputação, ainda de acordo com o "La Vanguardia". Porém, um deles teria aceito o pedido de empréstimo no fim da tarde de quinta-feira (21).

O "La Vanguardia" também informou que a advogada do ex-jogador, Inés Guardiola, foi ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha na quinta-feira tentar a liberação de Daniel Alves por meio de um certificado de pagamento pendente do Ministério da Fazenda da Espanha - o brasileiro tem 6,8 milhões de euros (R$ 36,7 milhões) a receber do Fisco espanhol no total. Mas, segundo o jornal, o órgão recusou, porque o dinheiro precisa ser depositado na conta do tribunal para que a liberdade provisória seja concedida.