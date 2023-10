- Meu irmão, você veste a 10, né? Dá uma olhada no Google quem jogou com a 10. Sou eu, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Sou eu que estou metendo pau em você. Você não joga nada. Pode vir a jogar, mas agora não joga nada. É reserva de um time cansado - disse Neto.