- O que fizeram com o Lucas Veríssimo e com o Pitombeira não está certo não, eu peço desculpa para os dois. No dia 28 (de dezembro) chegou o contrato do Benfica para o Rubão e o Augusto Melo e eles não assinaram. Em um jantar que teve do Corinthians, o Rubão falou uma coisa para o Veríssimo que ele não gostou - disse Neto.