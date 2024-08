Casimiro promete churrasco para Beatriz Souza após conquista do ouro: ‘Vou bancar’

Casimiro Miguel promete churrasco para Beatriz Souza (Foto: Reprodução/Youtube)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 12:59 • Rio de Janeiro

A judoca Beatriz Souza conquistou o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris nesta última sexta-feira. A conquista aconteceu na categoria + 78kg do individual feminino do judô. O feito comoveu o influenciador Casimiro Miguel, que chegou a promover um churrasco para a atleta.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

A promesa aconteceu quando o marido da campeã olímpica, Daniel Sousa, participou da transmissão da Cazé TV. Na ocasião, ele comentou que precisava ir em uma churrascaria com o influenciador junto com Beatriz. Rapidamente, Casimiro prometeu pagar um churrasco para o casal.

- Eu vou bancar esse churrasco da medalha. Esquece. Vem geral - respondeu o influenciador.

Após conquistar o ouro no individual, Beatriz voltou a subir no pódio olímpico neste sábado junto com a equipe brasileira. A judoca conquistou a bronze pelo Brasil na categoria do judô ao lado dos companheiros Daniel Cargnin, Guilherme Schimidt, Ketleyn Quadros, Larissa Pimenta, Léo Gonçalves, Rafael Silva (o Baby), Rafael Macedo, Rafaela Silva e Willian Lima.