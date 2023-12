Aliviados após escaparem do rebaixamento, os atletas do Vasco também aproveitam as férias. Recém-casado, o zagueiro Maicon está em lua de mel com a esposa em Cancún. O lateral-esquerdo Lucas Piton publicou uma foto com a noiva no Copacabana Palace, no Rio, enquanto o lateral-direito Paulo Henrique viajou para Pernambuco com a esposa.