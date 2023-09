O canadense Eric Lamaze, de 55 anos, fingiu estar com câncer terminal para evitar o pagamento de uma dívida com a Justiça. O saltador olímpico, dono de três medalhas e maior atleta desta modalidade no Canadá, produziu documentos falsos sobre a doença para atrasar uma audiência no tribunal como parte de um processo de 400 mil libras (aproximadamente R$ 2,5 milhões) contra ele. As informações foram publicadas pelo jornal britânico "The Sun".