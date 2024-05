Caio Ribeiro elege melhor em campo e corneta jogador do Corinthians: ‘Tem uns apagões’

Caio Ribeiro comentou a partida entre Corinthians e Fortaleza (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 23:47 • São Paulo (SP)

Comentarista de Corinthians x Fortaleza no "Sportv", Caio Ribeiro elogiou a partida do goleiro João Ricardo, do Tricolor de Aço. O arqueiro fez inúmeras defesas importantes na Neo Química Arena neste sábado (4). Contudo, o ex-atacante fez uma crítica ao zagueiro Félix Torres, do time paulista.

- O Félix Torres tem uns apagões, né? No desarme ainda vai um pouco melhor, mas na saída de bola e nesse confronto mano a mano ele precisa estar mais atento - disse o ex-atacante, após uma furada do zagueiro ao tentar afastar uma bola na defesa.

- João Ricardo foi o melhor em campo, o cara que segurou o 0 a 0 no primeiro tempo, onde o Corinthians foi melhor, fez umas cinco defesas, sendo dois milagres. O segundo tempo mudou, o Fortaleza equilibrou o jogo e o empate acabou sendo justo - comentou Caio ao fim do jogo.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos cinco pontos, na 12ª posição do Brasileirão. O Fortaleza é o 10º, com seis. Na próxima rodada, o time paulista encara o Flamengo, no Maracanã. Antes, a equipe de António Oliveira pega o Nacional, pela Copa Sul-Americana.