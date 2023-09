- O Santos perdeu para o América-MG, que é time que tá na zona de rebaixamento também. Ou seja, era adversário direto nessa luta. Santos perdeu jogando mal mais uma vez e ainda com o Soteldo sendo tremendo de irresponsável. Com o jogo já praticamente no finalzinho, nos acréscimos, faltando minutos para acabar o jogo. O Soteldo arrumou uma expulsão totalmente desnecessária. Ele pediu desculpas e tal… OK, pediu desculpas. É o mínimo que ele deveria fazer. Mas ele prejudicou demais o Santos, assim como essas últimas diretorias do Santos vem prejudicando demais o clube - disparou o jornalista.