Benja faz alerta a clube gigante do Brasileirão sobre rebaixamento: ‘Corre risco’

O Brasileirão se encaminha para a reta final da disputa. Diante disso, o jornalista Benjamin Back fez um alerta ao Santos sobre os perigos de um possível rebaixamento. Ao Lance!, ele avaliou as possibilidades da queda do time paulista.

Além disso, Benja também apontou os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro de 2025. Para ele, o título não saíra das mãos de Palmeiras ou Flamengo. As equipes ocupam atualmente a primeira e a segunda colocação.

- Não acredito que o título fuja de Palmeiras ou Flamengo. O Santos faz uma campanha muito ruim e corre risco - disse o jornalista.

Brasileirão na reta final

O Brasileirão retorna após parada para a Data Fifa de outubro. Os 20 clubes da competição irão disputar a 28ª rodada do campeonato entre a próxima quarta-feira (15) e quinta-feira (16). Ao todo, dez jogos acontecem entre os dias, sendo sete no primeiro e outros três no segundo.

Vale destacar, que a competição vive momento decisivo. Faltam apenas 12 rodadas para o fim do torneio. Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto a ponta da tabela. Atualmente, o Alviverde tem três pontos de vantagem na liderança.

Por outro lado, o Santos, outro clube citado por Benjamin Back, vive momento de crise. São apenas 28 pontos conquistados até aqui, saldo que coloca o Peixe na 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento. A distância atual para o Vitória, na 17ª posição, são de apenas três pontos.

