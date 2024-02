- Quinta derrota consecutiva do Corinthians, uma vergonha. Mais uma vez toma um gol de cabeça, sozinho. Esse Hugo é muito fraco, Maycon com mais uma atuação horrorosa, Caetano hoje muito ruim. Pedro Raul eu nem vi que estava em campo. Aí olha para o banco, Fausto Vera, Rojas, Mosquito, meu Deus do céu… - começou.