- Se você está com revólver apontado na sua cabeça e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como. Você vai pensar na sua vida. Fui obrigado a fazer aquele vídeo, só que não colou. Não cola, porque eu fui no show da Neo Química Arena com um casal de amigos, somente nós três, e saí de lá sozinho. Fui encontrar os amigos e a Thaís em Itaquá para entregar os ingressos do show de domingo, onde eu não poderia estar.