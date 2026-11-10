Ademir da Guia é eleito o maior ídolo do Palmeiras em votação popular

Pentacampeão brasileiro pelo Verdão, Ademir da Guia foi eleito o maior ídolo da história do Palmeiras em votação popular feita pelo Lance!. Após ser o mais votado pelos jornalistas, o atleta com mais jogos pelo clube na história também venceu a votação popular.

O Divino teve 45% dos votos dos torcedores, sendo seguido por Marcos, com 29% e o zagueiro Gustavo Gómez, com 22%.

Ademir da Guia em jogo festivo (Foto: Divulgação Palmeiras)

Entre os jornalistas ouvidos pelo Lance!, Ademir da Guia foi eleito por nove de dez como o maior ídolo da história do Palmeiras.

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Como foi realizada a pesquisa de maior ídolo da história do Palmeiras?

Inicialmente, o Lance! ouviu dez jornalistas. A votação foi realizada com cada repórter montando seu top-5 dos maiores nomes do Verdão. Cada primeira posição valia cinco pontos, cada segunda, quatro, e assim sucessivamente. Nome histórico, Ademir da Guia liderou o ranking, seguido por Marcos goleiro campeão da Libertadores. Na sequência, aparecem Evair, Gustavo Gómez e o volante Dudu.

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Em seguida, foi publicada uma enquete para colher os votos dos torcedores que, em sua maioria, também escolheram Ademir da Guia como o maior ídolo da história do Palmeiras.

História de Ademir da Guia pelo Palmeiras

Jogador que mais vezes vestiu o uniforme alviverde, com 902 jogos, Ademir da Guia é símbolo do Palmeiras. O Divino está diretamente ligado às duas maiores eras do clube no século XX com seu futebol técnico e inteligente.

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O atleta chegou ao clube no inicio da década de 1960, vindo do Bangu, e estreou em um Derby. Seu primeiro jogo foi uma vitória por 3 a 0 contra o Corinthians, em 22 de fevereiro de 1962. Atuando pelo Verdão entre 1962 e 1977 pelo clube, formou um meio de campo histórico com Dudu.

Nesse período, se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Palmeiras, com 155 gols, atrás apenas de Heitor e César Maluco.

Títulos conquistados pelo Palmeiras

Ademir da Guia construiu uma galeria de títulos que o coloca entre os maiores vencedores da história palmeirense.

Títulos nacionais

(considerando Taça Brasil, Robertão e Brasileirão na unificação histórica)

1967 – Taça Brasil

1967 – Torneio Roberto Gomes Pedrosa

1969 – Torneio Roberto Gomes Pedrosa

1972 – Campeonato Brasileiro

1973 – Campeonato Brasileiro

Torneio Rio–São Paulo

1965

Campeonatos Paulistas