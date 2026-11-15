Eternizados com bustos na Gávea neste domingo (15), Bruno Henrique e Arrascaeta são símbolos de uma das gerações mais vitoriosas da história do Flamengo. Durante a celebração dos 131 anos do clube, o atacante falou sobre a relação com o uruguaio e revelou bastidores de sua chegada ao Rubro-Negro, em 2019.

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Perguntado pelo Lance!, Bruno Henrique contou que Arrascaeta e Gabigol faziam chamadas de vídeo para convencê-lo a acertar com o Flamengo. A relação entre os jogadores ultrapassou as quatro linhas e, segundo o camisa 27, foi determinante para a construção de uma trajetória de sucesso no clube.

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— O Arrasca é um amigo. Desde 2019, ele e o Gabriel me ligavam de vídeo para estar aqui. E eu vir para cá foi muito importante também, não só para mim, acho que para eles também. A gente construiu a amizade, já tinha amizade com o Gabi lá fora, mas a gente construiu uma família mesmo desde o início de quando a gente chegou, e por isso que a gente se tornou ídolo aqui no Flamengo — afirmou Bruno Henrique.

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O atacante também destacou a evolução do Flamengo ao longo dos últimos anos e manifestou o desejo de seguir contribuindo para as conquistas do clube.

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— Fico muito feliz por tudo o que eu fiz aqui e, claro, quero poder ajudar ainda mais. Todos os jogadores que chegam no Flamengo são bem-vindos, são jogadores de altíssimo nível para elevar cada vez mais a competitividade no Flamengo.

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Arrascaeta e Bruno Henrique: uma parceria de 18 títulos pelo Flamengo

Bruno Henrique e Arrascaeta dividem o posto de maiores campeões da história do Flamengo, com 18 títulos cada. Contratados em janeiro de 2019, os dois participaram das conquistas de três Libertadores, três Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil, entre outras taças.

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A dupla pode ampliar a coleção já na próxima semana. Líder do Brasileirão, o Flamengo enfrenta Athletico-PR e Palmeiras, respectivamente, na quarta-feira (18) e no sábado (21). Duas vitórias garantem mais um título nacional ao Rubro-Negro.

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