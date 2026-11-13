O Flamengo não teve jogadores de seu elenco convocados para a Seleção Brasileira nesta Data Fifa, mas estará representado de outra maneira nos amistosos contra Japão e Singapura. Três atletas revelados pelo Rubro-Negro integram o grupo comandado por Carlo Ancelotti: Vini Jr., Wesley e João Gomes.

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A ausência de jogadores do atual elenco flamenguista foi uma decisão da CBF, que optou por preservar Flamengo e Palmeiras em meio à disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Pedro, Samuel Lino, Lucas Paquetá e Emerson Royal chegaram a integrar a pré-lista do treinador italiano. Lino seria convocado, inclusive.

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Wesley, Vini Jr e João Gomes, crias do Flamengo, estão na Seleção Brasileira (Foto: Arte/Lance!)

Os reservas do Flamengo na Seleção Brasileira

Vini Jr. (Real Madrid)

Principal nome brasileiro no futebol europeu, Vini Jr. deixou o Flamengo em 2018, aos 18 anos, para defender o Real Madrid. Desde então, conquistou duas Champions League e foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024. O atacante é uma das referências da Seleção de Ancelotti.

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João Gomes (Aston Villa)

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2022, o volante deixou o clube em janeiro de 2023 para defender o Wolverhampton. Consolidado no futebol inglês, João Gomes foi contratado pelo Aston Villa em julho deste ano, em uma negociação de 38 milhões de libras.

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Wesley (Roma)

O mais recente dos três a deixar o Flamengo, Wesley foi negociado com a Roma em julho de 2025, após disputar 139 partidas e marcar quatro gols pelo Rubro-Negro. O lateral-direito ganhou espaço na Seleção Brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2026.

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Wesley e Vini Jr. treinaram entre os titulares nas atividades comandadas por Ancelotti em Singapura, enquanto João Gomes disputa espaço no meio-campo.

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A Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste sábado (14), às 7h15 (de Brasília), e encerra o calendário de 2026 diante de Singapura, na terça-feira (17), às 7h.

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